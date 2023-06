’Argentario Sailing Week’ Kermesse al via

Tutto pronto per la 22esima edizione dell’Argentario Sailing Week. Le signore del mare sono già pronte in via del Molo a Porto Santo Stefano, dove resteranno attraccate fino al 18 giugno per fare bella mostra alla banchina della Pilarella. Questo avverrà comunque nei momenti in cui non saranno impegnate nelle regate nello specchio acqueo di fronte al promontorio, dove si daranno battaglia per conquistare il primato nelle varie categorie in base alla tipologia di imbarcazione. La Sailing Week, che parte oggi con la giornata dedicata alla registrazione e ai controlli, vedrà le competizioni alternarsi ogni giorno fino a domenica, quando si terrà la premiazione alle 18 nel villaggio regate allestito in piazza delle Meraviglie. Nel mezzo tanti eventi e momenti conviviali per gli equipaggi delle bellissime imbarcazioni storiche. Una kermesse che porta non solo le più belle barche a vela, alcune di esse con oltre un secolo di storia, ma anche un turismo velico in grado di riempire le strutture ricettive del territorio, oltre a bar ristoranti e altre attività di Porto Santo Stefano. Quattro giorni di regate in programma tra Argentario, Orbetello, Giglio, Montecristo e Talamone per le quasi quaranta imbarcazioni già iscritte, provenienti da otto nazioni. Le imbarcazioni saranno ormeggiate alla Pilarella, dove turisti e appassionati potranno ammirare le regine del mare direttamente dalla passeggiata del molo. Questa è la prima edizione dell’evento alla quale possono partecipare anche imbarcazioni realizzate in materiale composito non di serie, varate tra il 1970 e il 1984 e progettate secondo la formula di stazza Ior.

