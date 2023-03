Tutto pronto per la seconda edizione del convegno "Argentario meets Yachting", organizzato dall’Associazione Marittimi Argentario. L’evento si terrà il 31 marzo nella struttura dell’Argentario Golf Wellness Resort e vedrà numerose tematiche riguardanti soprattutto la nautica da diporto. La mattina si svolgerà un forum su una tematica di cui il sodalizio ha ritenuto approfondire dei concetti, novità e altre informazioni. Si tratta di un tema importante e sentito come quello degli incidenti marittimi causati da incendi gravi, prevenzione, sicurezza del diporto, assicurazione e titoli professionali. Questa sarà la seconda giornata di un evento che vede il 30 marzo i membri di Italian Yacht Masters impegnati in un forum sul mondo del lavoro a bordo. Saranno presenti, come ospiti, figure professionali di alto livello.