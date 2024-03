Argentario calcio, si cambia. Loffredo si è dimesso

MONTE ARGENTARIO

Cambio al vertice della Ssd Argentario. La società calcistica di Porto Santo Stefano sta per vivere una rivoluzione all’interno dell’organigramma. Si è infatti dimesso il presidente Amerigo Loffredo, che potrebbe comunque rimanere all’interno in un’altra veste, mentre sta per entrare nel sodalizio una cordata di nuovi dirigenti, tra cui due imprenditori del territorio. Una scelta che potrebbe garantire un cambio di passo anche dal punto di vista degli investimenti, con un nuovo gruppo dirigenziale che avrebbe l’intenzione di portare l’Argentario calcio verso posizioni, se non categorie, più rilevanti, ma questo potranno dirlo solo i diretti interessati dopo l’ufficializzazione, quando renderanno noti tutti i nomi. Nel frattempo, Amerigo Loffredo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente, mentre il 2 aprile si terrà un’assemblea per la nomina delle nuove cariche. "Da sempre il nostro direttivo ha espresso l’esigenza di acquisire nuove forze e nuove figure da inserire nel proprio seno – spiega Loffredo –. Dal 2021, anno delle precedenti elezioni, infatti il consiglio direttivo ha subito nel tempo alcune defezioni, solo in parte surrogate da nuovi consiglieri e, allo stesso tempo, in questi giorni altri consiglieri hanno manifestato la volontà di voler lasciare. Nel contempo è emersa la disponibilità di alcuni soci a voler contribuire attivamente alla conduzione dell’associazione. Ho chiesto quindi al direttivo di tornare all’assemblea per nuove elezioni, così da rivedere i ruoli dirigenziali per programmare al meglio e con nuovo slancio la prossima stagione sportiva. Si potrà quindi costituire un gruppo dirigenziale in parte formato da chi ha condotto fin qui l’associazione e per la restante da nuovi innesti. Ringrazio tutti i consiglieri che in questi anni mi hanno affiancato nella direzione dell’associazione e tutti i tesserati, dai più piccoli alla prima squadra, che tengono alto il nome della nostra società. Auguro il meglio al nuovo direttivo, a cui darò la mia disponibilità a collaborare dal suo interno per il bene dell’Argentario calcio e dei suoi sportivi".

"Lo facciamo adesso per accelerare la situazione e programmare prima della fine della stagione – aggiunge il direttore sportivo Remo Cedroni –. Nessuno sarà allontanato tra gli attuali dirigenti. Ci saranno dei nuovi ragazzi di Porto Santo Stefano assieme a due imprenditori. Ci saranno quindi nuove cariche e un nuovo presidente".

Andrea Capitani