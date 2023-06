Arcobaleno Etrusco, Passeggiata nel Parco Archeologico di Pitigliano

Via camicie, giacche e pantaloni eleganti. Nel pomeriggio i partecipanti di Arcobaleno Etrusco, con indumenti da trekking, hanno avuto la possibilità di camminare sulle orme degli etruschi. La visita al Parco archeologico all’aperto ‘Alberto Manzi’ ha consentito ai visitatori di immergersi nella storia. Passeggiando i visitatori hanno potuto scoprire le varie fasi dell’impianto urbano, dall’articolato villaggio protostorico dell’età del bronzo finale alla città etrusca. Hanno infine potuto provare la sensazione di attraversare a piedi una via cava e scoprire la necropoli etrusca del Gradone, con tombe a una, due e tre camere che è stata in uso dalla seconda metà del VII fin quasi alla fine del VI secolo a.c.

Presente al convegno della mattina anche Debora Rossi, direttrice dei Musei civici archeologici di Pitigliano che ribadito il grande lavoro fatto per valorizzare e far conoscere l’enorme patrimonio storico e culturale che questo territorio possiede.