Arcidosso (Grosseto), 27 aprile 2020 - Da due mesi lasciava nelle cassette delle lettere di numerosi abitanti biglietti gialli con frasi inquietanti. Alla fine è stato trovato e denunciatro dai carabinieri ad Arcidosso ( Grosseto), nella zona dell'Amiata, il misterioso 'postino'. La vicenda stava suscitato un notevole timore nelle persone che via via, ai ritrovamenti delle missive, chiamavano il 112 per segnalare una potenziale minaccia.

C'erano scritte frasi come «non vi basterà la vita per pagare i danni causati dalla carogna... pagherete con quello che avevate prima del suo arrivo». Il denunciato ha 45 anni, è originario di Roma e residente a Terni. I carabinieri di Arcidosso lo hanno bloccato proprio mentre stava per imbucare un suo biglietto nella cassetta postale di un'abitazione.

Avviati gli accertamenti è emerso che avrebbe svolto tale attività in tutto il centro Italia, oltre ad avere numerosi precedenti ed esser già stato sottoposto a misure di prevenzione che gli impongono di non fare ritorno in svariati comuni dell'Umbria, delle Marche e del Lazio. Nella perquisizione è stato trovato in possesso di altri 120 bigliettini dello stesso genere, tutti posti sotto sequestro probatorio. È stato denunciato per vilipendio delle istituzioni, pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico, procurato allarme, molestia o disturbo alle persone. I carabinieri hanno chiesto e ottenuto dal questore di Grosseto l'allontanamento con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno ad Arcidosso per due anni