Addio al sindacalista Arcangelo Ciambotti

Grosseto, 31 dicembre 2023 – Si è spento venerdì 29 dicembre, all’età di 95 anni, Arcangelo Ciambotti, per quarant’anni attivo nel sindacalismo grossetano di sponda Cgil. Nato in un paese della montagna abruzzese in una famiglia socialista contadina, grande appassionato di greco antico (“Solo l’Alzheimer – ricorda la famiglia – nella parte finale della sua vita gli impedirà di continuare a leggere i classici nei testi originali”), aveva incontrato la Cgil durante il periodo universitario alla Sapienza di Roma. Frequentò la sede nazionale e, avendo come riferimento l’allora membro della segreteria nazionale Vittorio Foa, collaborò in vari commissioni. Tornò in Abruzzo nel 1952 su incarico del sindacato, entrando nella segreteria provinciale de L’Aquila.

Nel 1963 si spostò in Maremma e se ne innamorò. Come ricordava, la incontrò “in un giorno di primavera del 1963” e la trovò “luminosa, calda e verde”. Così si trasferì a Grosseto con la sua compagna e i due figli. Nel 1964 entrò nella segreteria confederale della Cgil di Grosseto e l’anno dopo nacque la terza figlia.

Oltre all’incarico di segretario confederale si occupò di costituire, strutturare e consolidare le nuove organizzazioni sindacali di categoria. Prima fra tutte la Fiom, il sindacato dei metalmeccanici, che ha sempre considerato il suo quinto figlio, visto che nel 1970 era nato il quarto. Poi il sindacato della scuola, quello degli elettrici con la gestione, dopo la nazionalizzazione dell’energia, del complesso passaggio all’Enel dei dipendenti delle aziende elettriche locali. Oltre al lavoro quotidiano di un sindacalista e alla tante vertenze che ha seguito, nel 1970, in rappresentanza dei lavoratori, fu il primo presidente del neonato Comitato Provinciale Inps di Grosseto, carica che ricoprì successivamente per un altro mandato e dal 1981 al 2004 rappresentò la Cgil nella Commissione provinciale di conciliazione.