Aquiloni giganti oggi al Bagno Moreno in omaggio a Vignali, vicecampione iridato

Bruchi giganti, ma anche automobili e animali fantastici. Oggi il cielo di Marina di Grosseto sarà occupato da aquiloni giganti, che volano anche a 70 metri di altezza. Si tratta di un evento che tutti gli anni viene organizzata al Bagno Moreno e che vuole omaggiare Fabiano Vignali, di Follonica e vice campione del mondo di aquiloni statici. Molti appassionati di questa disciplina, tutti gli anni si danno appuntamento al Moreno per questo evento. Sono attesi circa 40 aquilonisti che si impegneranno a far alzare in volo 40 aquiloni, alcuni molto grandi, toccano addirittura dimensioni che si avvicinano a 60 metri. "Vengono da Roma, Torino e da Forlì – racconta Walter Maretti titolare del Bagno Moreno –. È un modo per rendere omaggio a Vignali che per gli appassionati di aquiloni statici è un grande idolo". Condizioni meteo permettendo gli aquiloni si dovrebbero alzare in cielo intorno alle 10.30 e rimanere in alto per buona parte della giornata. "Attendiamo bruchi giganti, ma anche fenicotteri, farfalle e automobili – prosegue –. Il vento dovrebbe essere buono, un vento di terra, ideale per far alzare fino al cielo queste opere d’arte". Alti e di grandi dimensioni, se gli aquiloni questa mattina avranno la fortuna di spiccare il volo saranno visti anche dalle spiagge di Castiglione della Pescaia. "Sono ormai oltre dieci anni – conclude Maretti – che organizziamo questa giornata, solitamente è l’ultima domenica di maggio".