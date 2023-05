Aquiloni a Marina Festa a sorpresa per Vignali

Sono stati più di trenta gli aquiloni che si sono alzati in volo sul cielo di Marina in omaggio a Fabiano Vignali, vice campione del mondo di aquiloni statici. L’appuntamento di domenica è stato una sorpresa per Vignali, una festa voluta da Tabata, la nipote dell’importante aquilonista e che molti amici aquilonisti e Walter Maretti del bagno "Moreno" hanno contribuito a organizzare in occasione del suo compleanno. Ottantadue le candeline sulla torta e nonostante l’età, a vedere tutti quegli aquiloni volare, Vignali si è divertito come un bambino. "È stato un vero e proprio spettacolo – commenta Walter Maretti, del ‘Moreno Beach’ – che in primo luogo ha stupito il nostro amico Fabiano e poi ha richiamato un pubblico delle grandi occasioni". Il meteo è stato clemente consentendo la buona riuscita dell’iniziativa. "Peraltro si è trattato di una festa a sorpresa – continua – che non abbiamo potuto sponsorizzare, quindi il pubblico presente è stato richiamato dal passaparola e dagli aquiloni in volo".

Bruchi giganti, farfalle di grandi dimensioni e altri animali, tutti in cielo fino a 70 metri di altezza tanto da essere avvistati anche dalla spiaggia di Castiglione della Pescaia. Gli aquiloni alzati in volo da circa 30 aquilonisti giunti da tutta Italia erano stati realizzati da Fabiano Vignali. "Sono venuti da molte città italiane – spiega Maretti – per contribuire alla festa a sorpresa organizzata per festeggiare uno dei più importanti aquilonisti di tutt’Italia, in più hanno contribuito allo spettacolo della giornata". Vignali, pistoiese di nascita che vive da tempo a Scarlino ha portato la sua bravura e passione in giro per il mondo. Molti i festival a cui ha partecipato nei paesi di tutta Europa, ma anche in altri contenenti, fino ad arrivare in Cina, considerata la madre di questa tradizione.

Nicola Ciuffoletti