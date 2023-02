"Aprimi", l’interazione in mostra a Massa Marittima

Proseguirà fino a domani nella galleria "Spaziografico" di Massa Marittima la mostra collettiva "Aprimi": si tratta di un invito, una regola da seguire per il pubblico che interviene e che ha il compito di aprire il contenitore che conserva l’opera, partecipando, così, alla realizzazione della mostra stessa. Gli artisti sono stati scelti in base alla loro personalità poliedrica e sono stati condotti in questo gioco che li vede attori comprimari insieme alla Galleria e al pubblico; un gioco che segue la filosofia della Galleria che proporrà mostre sempre più indirizzate alla partecipazione. L’interazione con il pubblico si inserisce nella tradizione che inizia con le provocazioni innovative e propulsive della poetica futurista e dell’enorme influenza che ha esercitato su molti movimenti artistici del ventesimo secolo.

Questi gli artisti presenti alla mostra: Letizia Bartoli, Giuliana Bertieri, Bertram Biersack, Gian Paolo Bonesini, Angela Casagrande, Fernanda Guidi, Massimo Monteleone, Carla Moscatelli, Rita Patti, Claudia Pietralunga, Fabrizio Puccetti, Rudy Renzi, Giampaolo Territo, Claudio Ulivelli e Pier Luigi Vanni.