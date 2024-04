"Aprile in Laguna", tutto pronto. E’ ricco il cartellone di eventi pensato e organizzato dalla Proloco

In attesa delle feste popolari e religiose del maggio orbetellano, arriva il calendario degli eventi "Aprile in Laguna". Si chiama così infatti il programma di avvenimenti, progettato per questo mese dalla Proloco lagunare, insieme all’Amministrazione comunale e ad altre associazioni cittadine. Ad illustrare la rassegna Lorenzo Scateni, presidente dell’associazione di promozione turistica cittadina.

"Dopo le mostre, convegni e mercati antiquari che hanno caratterizzato le festività pasquali, arriva ‘aprile in Laguna’. Domenica 21 alle 17 all’auditorium comunale ‘Giovanni Paolo Secondo’, andrà in scena lo spettacolo della rassegna teatrale ‘Estro Versi’, a cura dell’associazione ‘In Itinere". Da mercoledì 24 al 2 maggio, le salette espositive del palazzo del Frontone di Talamone ospiteranno la mostra dell’artista Antonio Pompa, a cura del gruppo Commercianti del centro storico. Giovedì 25 aprile, è programmata, per la tutela ambientale, la giornata ecologica sul tombolo della Feniglia, dalle 9,30 alle 12,30 a cura della Cri lagunare, che ha per tema "In Feniglia per la tutela dell’ambiente". Ritrovo alle 9 all’ingresso, del Parco forestale nazionale, lato Poggio Pertuso, dalla provinciale di Porto Ercole. Collaborano all’iniziativa l’associazione sub ambientali di Firenze diretta da Francesco Pasquinucci e i diportisti di Porto Ercole. Sabato 27, all’ex Polveriera spagnola Guzman, oggi sede del Museo archeologico etrusco e romano, mostra espositiva sulle varie edizioni della Half Marathon a cura dell’associazione sportiva Stato dei Presidi. Sempre sabato 27, all’auditiorium "Giovanni Paolo II", lo spettacolo "Aspettando Piano Festival", con Giuliano Adorno al pianoforte e Davide Vallini al sax, insieme ai musicisti dell’Associazione Kaletra. Domenica 28 il giro della laguna "Half Marathon" a partire dalle 9.30. "Un programma intenso – conclude Lorenzo Scateni – che ha l’obiettivo di portare in laguna migliaia di visitatori, turisti ed appassionati dell’arte, sport cultura e ambiente. Il nostro sogno è poi realizzare, intorno alla laguna, di avviare un percorso, intorno alla laguna, sull’esempio del lago di Bolsena, sulle cui rive sono nati e costruiti ostelli, ristorantini in legno, noleggio di barchini".

Michele Casalini