Apre l’ufficio di Confartigianato

Questa è un’altra settimana importante per il territorio di Sorano. Dopo le recenti inaugurazioni di due bar e la ristrutturazione di uno storico ristorante, venerdì apre i battenti la nuova sede della Confartigianato. L’appuntamento è alle 10.30 in via del Portico e interverranno anche le autorità locali. Tra i nuovi servizi che erogherà questo ufficio c’è quello relativo al servizio di pratiche auto che sarà effettuato in collaborazione con l’agenzia Assiprogram. L’inaugurazione di questa sede della Confartigianato rappresenta l’arrivo di un ventaglio di servizi in più per tutta la popolazione che dopo un periodo di chiusure e difficoltà, in questo 2023 sta invece vivendo un periodo di rinascita. "Ci sono segnali di ripresa – ha ricordato il sindaco Pierandrea Vanni –. E ci sono progetti per nuove attività vinicole e per impianti di trasformazione di produzioni agricole".