Appuntamento per ricordare Gianfranco Luzzetti

1Ad un mese dalla scomparsa di Gianfranco Luzzetti, Fondazione Grosseto Cultura con il Polo e Le Clarisse ricordano il mecenate che con grande generosità ha lasciato alla città un patrimonio artistico di altissimo valore. La commemorazione si terrà oggi alle 21 nella ex chiesa dei Bigi ed è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Scomparso a 91 anni, Luzzetti è stato un antiquario e un collezionista che dalla Maremma ha saputo conquistare il mondo per comprare e regalarsi opere d’arte straordinarie. E una parte di questo patrimonio, 64 opere per l’esattezza, sono state donate alla città di Grosseto.