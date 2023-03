Appuntamento con il Patentino dell’ospitalità

Oggi, alle 15, nella sala consiliare è in programma il terzo appuntamento del "Patentino dell’ospitalità", il progetto di formazione permanente gratuito istituito dall’amministrazione comunale, giunto quest’anno alla 5^ edizione. Si parlerà di come valorizzare e promuovere le attività dell’accoglienza attraverso le giuste procedure di utilizzo del web marketing e dei social. Agli addetti ai lavori sarà offerta la possibilità di rapportarsi su questo argomento con il personale della Kalimero Marketing & Comunicazione. "I social network – sostengono il sindaco Nappi e l’assessore Lorenzini – sono sempre più un luogo dove confrontarsi. Uno strumento importante da usare per invogliare, aggiornare e stimolare i clienti affezionati ed attrarne di nuovi". Il prossimo appuntamento del Patentino è per lunedì 20, quando si parlerà di uno dei prodotti turistici più importanti del territorio, con un incontro dal titolo "Turismo bike: consigli pratici per l’accoglienza".