appuntamento aD arcidosso

L’ultima edizione è stata quella del 2019 ma da oggi a domenica "Vulcano di birra" torna a stupire. L’appuntamento è al parco del tennis di Arcidosso e si svolgerà nella rinnovata struttura coperta "Nido di fate". La formula è quella ormai collaudata: birra artigianale, street food e musica, ma non mancheranno un po’ di novità per rendere ancor più attrattivo questo grande ritorno. Sono sei birrifici: due toscani, un friulano, un lombardo, un piemontese e un mix di etichette italiane e internazionali per un totale di 35 spine diverse! Poi il food con Cinque corner. Infine la musica che accompagnerà tutte e tre le serate dall’aperitivo a dopo cena, questa sera sul palco salirannoThe Longboarders-Rock’n’roll anni ’50 e dj set Michner.