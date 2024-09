appuntamento

1Riprendono le presentazioni di libri alla libreria QB di Grosseto in piazza Pacciardi. Oggi alle 18.30 presentazione de "Il giovane Fausto" di Francesco Ruggieri, edito da Effigi, che sarà presente insieme all’attore Filippo Bonifazi e all’editore Mario Papalini. Nel libro Fausto Martini è una promessa del ciclismo il cui destino sembra scritto nel nome stesso che porta. Ma proprio come successe a Fausto Coppi, la sorte gli rema contro. Un gravissimo incidente rischia di mettere troppo presto la parola fine alla sua carriera. Ma il ciclismo è metafora della vita, ci sono salite e discese e pericoli sempre in agguato.