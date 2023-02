Approvato il bilancio comunale "Conti in equilibrio e tasse stabili"

Sul portone del municipio di Castell’Azzara sventolano due nuove bandiere, sono il tricolore italiano e il cerchio di 12 stelle dorate su uno sfondo blu simbolo dell’Unione Europea. Bandiere nuove di zecca che danno un bel tono di colore alla facciata del piccolo municipio che da circa 9 mesi è guidato dal commissario Michele Bray. Anche questo piccolo dettaglio dà l’idea che il Comune è vivo e lavora per i suoi cittadini. Proprio il commissario ieri mattina ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025. Il bilancio mantiene invariata la pressione fiscale e con i conti in equilibrio in previsione fino al 2025. "In un generale contesto – spiega il Comune sulla pagina Facebook istituzionale - di difficile congiuntura economica, il bilancio approvato consegnerà al prossimo sindaco un Comune che avrà anche a disposizione un avanzo d’amministrazione, che consentirà sin da subito di programmare nuove progettualità per il futuro di Castell’Azzara". I cittadini saranno chiamati a scegliere il proprio sindaco a primavera. Ancora non ci sono candidati ufficiali, ma circa una settimana fa l’ex sindaco Maurizio Coppi ha dichiarato a La Nazione che non ricorrerà. Molti sono i nodi che restano da sciogliere in questa campagna elettorale ancora ai blocchi di partenza, il più ingarbugliato è quello relativo a un candidato sindaco proveniente dalla frazione di Selvena.

N.C.