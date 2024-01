Approvati a maggioranza tre progetti del Coeso per le persone disabili

In Consiglio comunale approda, e trova disco verde, da parte della sola maggioranza, un accordo di servizio con il Coeso che porterà nuovi servizi ai cittadini gavorranesi. Un argomento illustrato in aula dall’assessore al sociale Francesca Mondei che ha sottolineato alcuni aspetti di questi nuivi servizi a disposizione della collettività.

I tre nuovi servizi che verranno attivati nel comune di Gavorrano, in collaborazione con il Coeso, sono: il servizio di supporto di assistenza educativa ad personam nell’ambito scolastico, che viene a distinguersi rispetto all’assistenza domiciliare che è un servizio che viene erogato per dodici mesi ed è incluso nella quota capitaria.

"Il secondo – ha proseguito Francesca Mondei – è il servizio di supporto al trasporto scolastico per ragazzi disabili e in questo caso è comunque interamente coperto da un contributo che perviene dalla Regione Toscana mentre il terzo servizio è il percorso di introduzione di avvio al lavoro sempre per persone fragili e con disabilità".

Dai banchi dell’opposizione il consigliere Giacomo Signori ha espresso più di una perplessità per quanto riguarda l’aspetto economico dei progetti. "A dire il vero si tratta di più di una perplessità – ha detto Signori. Per il 2023 si prevede uno stanziamento di 22.500 euro, mentre per il 2024 di 34.000. Vorrei capire che cosa abbia comportato il divario di spesa tra i due anni. Altro discorso da fare è per quanto riguarda il percorso lavorativo destinato alle persone fragili, che ci costerà 10.000 euro nel 2023. Ora mi chiedo per il 2024 ci sarà lo stesso impegno di spesa?"

Perplessità, quelle sollevate da Giacomo Signori che hanno poi suscitato un intenso dibattito all’interno del Consiglio, e che alla fine si è concluso con l’approvazione dei tre progetti con i soli voti della maggioranza.

Roberto Pieralli