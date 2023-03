Appartamenti a fuoco in pieno giorno nel centro di Saturnia

Momenti di apprensione ieri a Saturnia per un incendio che ha interessato due appartamenti in via Mazzini.

Sono stati alcuni residenti, intorno alle 11.30, a dare l’allarme per ché hanno notato il fumo che usciva dalle abitazioni del palazzo che si trova nel centro storico della frazione mancianese e sono immediatamente intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, due amubulanzem pattuglie dei carabinieri e della Polizia municipale. La preoccupazione iniziale era dovuta al fatto che nessuno era in grado di dire se all’interno dell’edificio si trovassero o meno persone, ipotesi che per fortuna è stata scartata in poco tempo.

Il fumo ha comunque invaso gran parte del paese e per consentire ai vigili del fuoco di domare le fiamme e lavorare in sicurezza via Mazzini è stata chiusa sia al transito delle auto che al passaggio pedonale.

Nessuna persona è rimasta ferita e la situazione è tornata nella normalità nelle prime ore del pomeriggio.