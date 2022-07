Apnea per disabili, che show. Arriva un doppio record mondiale

Per approfondire :

Scarlino (Grosseto), 1 luglio 2022 - A Scarlino si festeggia il doppio record del mondo di apnea degli atleti disabili, Ilenia Colanero e Fabrizio Pagani. Ieri nelle acque del golfo, i due campioni hanno raggiunto l’obiettivo: Ilenia e Fabrizio hanno toccato rispettivamente 20 e 35 metri di profondità. Il tentativo di record è stato organizzato dalla Fipsas, con il Comune di Scarlino, l’Ambito Maremma Area Nord e il supporto di Nuova Solmine.

Alla riuscita della manifestazione hanno contribuito la guardia costiera locale, la Cri l’associazione "Sos villaggi per bambini Italia". Un supporto fondamentale è stato quello dello Scarlino Diving Center che ha seguito il team sportivo sin dall’arrivo a Scarlino. L’evento rientra tra le iniziative dell’Ambito Maremma Nord, nominato "Comunità Europea dello Sport 2023". I giudici internazionali della Cmas presenti nella "Solmine deep water area" hanno ratificato la distanza di – 20 metri per Ilenia Colanero di Lanciano e –35 metri per Fabrizio Pagani di Terni nel corso della mattina di oggi, giovedì 30 giugno. "Il record di Scarlino – dicono all’unisono Ilenia e Fabrizio – è il coronamento di sogni e fatica.

Utilizzando un solo arto è complicato vincere la linea di galleggiamento e arrivare nel blu dove la pressione si fa sentire. L’acqua di Scarlino ci ha dato soddisfazioni enormi perché oltrepassare i limiti era il nostro obiettivo e lo abbiamo raggiunto convinti che si possa ancora andare oltre. E noi ci proveremo".