Aperto lo sportello di ascolto Acli

Lo sportello di ascolto del cittadino del circolo Acli di Orbetello è attivo tutti i venerdì pomeriggio, dalle ore 15,30 fino alle17,30 negli uffici al piano terra della palazzina della Cri cittadina, in via Gioberti, 16-18. Con questo servizio Le Acli e Cri intendono mettersi a disposizione dei cittadini per pratiche, centro di ascolto, segretariato sociale e sentire le istanze dei cittadini. Il Circolo, oltre al sociale, guarda con attenzione alle politiche per il lavoro e l’occupazione giovanile. In questo contesto, si prende atto con soddisfazione che il Comune intende operare per favorire il recupero delle ex zone industriali di Orbetello Scalo, che sono tre e di grandi dimensioni. Stabilimenti che occupavano centinaia di addetti. Occorre diversificare e lavorare per investimenti nel settore industriale e per la riscoperta dell’artigianato.