Aperto il bar pasticceria: "Rock Flower" di Salvatore Di Mella

Giornata di festa ieri in via Pinturicchio la strada che, al numero 30, tornerà ad essere protagonista. C’è stato, infatti, un "grand opening" grazie alla inaugurazione di un nuovo locale. Si tratta del "Rock Flower", il bar pasticceria, con laboratorio annesso, uscito dal cilindro di Salvatore Di Mella. "Ho deciso di affrontare questa nuova sfida – racconta – per offrire ai clienti prodotti nuovi, ma sempre...dolci". Una nuova realtà per la pasticceria maremmana, che si affida alle mani sapienti di

Salvatore Di Mella.