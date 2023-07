Aperti ai venti ai forestieri e alla solidarietà

Alberto

Celata

La ormai celeberrima frase di Luciano Bianciardi ("Grosseto, città aperta ai venti e ai forestieri") sintetizza una profonda verità sul nostro territorio e sulla nostra gente. Però, per quello che stiamo vedendo in questi giorni, aggiungeremmo anche aperta alla solidarietà. Atteggiamento solidale nelle istituzioni e nell’associazionismo. E’ di ieri la notizia di una rinnovata collaborazione tra Prefettura, Asl e Coeso per affrontare l’emergenza migranti. Mentre oggi diamo conto dell’impegno dei volontari nell’aiutare chi non ha casa dove vivere, né cibo per sfamarsi. Perché il vento, a volte, porta via le nuvole e fa tornare il sereno.