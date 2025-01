"Aperitivo letterario" con Laura Giorgi

Domani alle 18.30 al Polo culturale Le Clarisse riprende la rassegna "Aperitivi letterari" organizzata con l’associazione "Letteratura e dintorni": l’ospite dell’evento è la scrittrice Laura Giorgi con il suo libro "La penitenza", presentata da Fulvia Perillo. A tutti i partecipanti sarà offerta una degustazione dei vini del Podere 414. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e include la possibilità di visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare 0564 488066 o scrivere a [email protected].

"La penitenza" è un romanzo autopubblicato dall’autrice grossetana Laura Giorgi, che racconta la storia intricata di Avio, quarantenne fotografo, in un continuo e studiato salto tra passato e presente: una scappatella durante una gita in Romania che gli costerà il divorzio, l’incontro su una panchina, vent’anni dopo, con Tundra, una ragazza disastrata giunta in Italia da Chernobyl carica di un bagaglio di paure e insicurezze, in cui Avio rivede il breve amore passato e il successivo castigo, fino alla sua sparizione nella notte di Natale.

Laura Giorgi, originaria di Grosseto, dal 2006 pubblica romanzi. Partecipa con successo a svariati concorsi letterari ottenendo premi e riconoscimenti.