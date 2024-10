Aperitivi letterari con Rosella Montesano

Nella ex chiesa dei Bigi sono protagoniste poesia e musica. Il secondo appuntamento con la rassegna Aperitivi letterari è in programma domani alle 18.30 al Polo Culturale Le Clarisse: l’ospite dell’evento è l’autrice Rosella Montesano (nella foto) che presenterà la sua raccolta di poesie "Bagliori", con l’accompagnamento musicale del pianista Francesco Iannitti Piromallo. A dialogare con la scrittrice sarà Fulvia Perillo.

Nell’occasione, a tutti i partecipanti sarà offerta una degustazione dei vini dell’azienda "Le Pupille". Il biglietto d’ingresso è 5 euro e include la possibilità di visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti; è consigliata la prenotazione, scrivendo a [email protected].

"Bagliori" si compone di 56 poesie divise in sei sezioni che ripercorrono i temi ricorrenti di ognuna: il dolore e la rinascita, oltre il tempo a rimirar le stelle, la natura, l’amore, le radici, il mistero della vita, con un filo conduttore sulla condizione umana e le sue sensazioni che intreccia tutta la composizione.

Rosella Montesano originaria di La Spezia, vive a Grosseto, città in cui si è lasciata alle spalle la professione da avvocato per dedicarsi a tempo pieno alla poesia e all’arte. Organizza eventi per la divulgazione della cultura musicale e artistica ed è presidente dell’associazione Musica & Vita Aps.