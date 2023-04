Anzio Pelletti Il valore dell’uomo e del politico

Ci sono uomini che hanno segnato la Maremma e sono stati apprezzati trasversalmente, al di là delle loro idee politiche, come Anzio Pelletti. Nato in provincia di Macerata nel 1923 in una famiglia contadina, si distingue come comandante di formazione nella quinta brigata partigiana Garibaldi, partecipando alla guerra di liberazione, per cui ottiene due croci al merito di guerra. Trasferitosi a Grosseto, dal 1951 al 1962 è membro della segreteria del Pci e partecipa alle lotte per i diritti di contadini e minatori. Laureato in Pedagogia e Giurisprudenza è insegnante e vice Provveditore agli Studi. Sposato con Argentina Pittarelli, dalla cui unione nascerà Olena, nota insegnante in città, si dimostra una persona dagli ideali profondi e dalle rare doti di umanità. Eletto in Consiglio a Grosseto, è assessore alle Finanze dal 1960 al 1975 e ricopre altri incarichi pubblici. Potrebbe ancora dare tanto alla comunità se una malattia non lo conducesse alla morte a soli 61 anni nel 1984. La salma viene esposta nella sala del Consiglio comunale per due giorni con un afflusso continuo di visitatori. I funerali saranno imponenti e la bara verrà portata a spalla lungo il corso Carducci, a testimonianza dell’affetto e della stima generale.

Rossano Marzocchi