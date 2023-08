Anziano scomparso ritrovato dopo una notte di ricerche, sta bene

Grosseto, 11 agosto 2023 – E’ stato rintracciato dopo un’intera notte di ricerche l’anziano 83enne che era scomparso giovedì a Principina. Il ritrovamento è avvenuto in località La Trappola nella zona compresa tra la strada provinciale e il litorale.

L’allarme era partito quando l’uomo non aveva fatto ritorno a casa dopo essere uscito a portare fuori il cane. L’uomo è stato preso in carico dai soccorsi sanitari ma pare in buone condizioni.

I vigili del fuoco e i carabinieri sono stati impegnati senza sosta nelle ricerche, aiutati dalla Protezione civile, dalla squadra Cisom, dalla Misericordia, dall'Humanitas e dai volontari dell'Associazione polizia di Stato.