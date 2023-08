Esce per una passeggiata col cane e scompare nel nulla. Attivate le ricerche

Principina a Mare (Grosseto), 10 agosto 2023 – Ore di apprensione per la scomparsa di un un anziano di 82 anni che è uscito di casa per portare fuori il cane e non è più tornato. L’uomo è scomparso nei pressi della pineta di Principina a Mare (Grosseto).

I vigili del fuoco e i carabinieri sono impegnati senza sosta nelle ricerche, aiutati dalla Protezione civile, dalla squadra Cisom, dalla Misericordia, dall'Humanitas e dai volontari dell'Associazione polizia di Stato.

Attivato il Piano provinciale ricerca persone scomparse, recentemente istituto dalla prefettura di Grosseto, che individua precise e puntuali procedure di intervento. Le ricerche continueranno senza sosta nella speranza che si possa ritrovare la persona scomparsa.