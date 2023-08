Anziano crolla a terra Salvato da due agenti

Stavano pattugliando la zona di Principina a Mare quando hanno visto un anziano in terra con un piccolo cane. Cianotico e che non stava respirando. Due poliziotti della questura grossetana non ci hanno pensato un attimo: hanno fermato l’auto e soccorso l’anziano. L’uomo, 85 anni, turista di Poggibonsi che stava trascorrendo qualche giorno di vacanza nella frazione balneare, stava morendo. Non aveva infatti battito cardiaco. Uno degli agenti ha iniziato a praticare all’anziano il massaggio cardiaco, mentre la collega ha subito allertato il 118. L’uomo ha poi ricominciato a respirare autonomamente seppur con qualche difficoltà e dopo l’arrivo dell’ambulanza è stato trasportato al Misericordia per un controllo più approfondito. L’uomo adesso è fuori pericolo e ieri ha voluto incontrare e ringraziare insieme alla moglie i due agenti che gli hanno salvato la vita. L’uomo e la moglie sono stati accolti in questura dove si sono abbracciati e hanno ripercorso quella brutta storia che però ha avuto un lieto fine.