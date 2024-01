Anticorruzione. Serve il "Piano"

Al via la consultazione per il Piano Anticorruzione e Trasparenza. Il Comune di Monte Argentario deve procedere all’aggiornamento del testo per il triennio 2024/26, che dovrà essere sottoposto alla giunta comunale per la sua approvazione. Il Piano nazionale anticorruzione prevede che le amministrazioni realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni. È stato dunque pubblicato sul sito un avviso che invita i cittadini, le associazioni, le organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali a dare il loro contributo con osservazioni e proposte, inviandole all’indirizzo [email protected] o per posta certificata [email protected] o inviandolo per posta al Responsabile Anticorruzione del Comune, piazzale dei Rioni 8, Porto Santo Stefano, entro lunedì 29.