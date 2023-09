ANPI: "Valuteremo il ricorso al Tar a Grosseto: Per noi resta una scelta sbagliata"

L’istituzione di via Almirante a Grosseto fa discutere e parecchio. Soprattutto l’Anpi, l’associazione dei Partigiani che ha osteggiato questa scelta fin dalle prime avvisaglie. "Quella di intitolare una via ad Almirante rimane una scelta sbagliata che l’Amministrazione del capoluogo ha deciso di imporre alla città". Così Luciano G. Calì, presidente del comitato provinciale "Norma Parenti" dell’Anpi, l’associazione partigiani d’Italia di Grosseto, spiegando che "faremo le nostre valutazioni, insieme a tutte realtà che in provincia di Grosseto costituiscono la Grande alleanza democratica ed antifascista, rispetto all’eventualità ed ai contorni di un ricorso al tribunale amministrativo regionale". Valutazioni su un eventuale ricorso al Tar, aggiunge in una nota, "che dovranno però necessariamente partire da una attenta analisi delle motivazioni contenute nelle pagine del nulla osta rilasciato dell’ufficio territoriale del Governo, per il quale presenteremo richiesta di accesso agli atti in modo da approfondire, ad esempio, il parere negativo della Deputazione di storia patria di Firenze". Per Calì "la concessione del nulla osta da parte della prefettura non rappresenta una sorpresa poiché eravamo consapevoli delle precise limitazioni alle prerogative prefettizie".

L’intitolazione di una via ad Almirante, osserva ancora, "costituisce per il territorio maremmano l’ennesima riapertura di una ferita ancora oggi profonda per i tantissimi lutti provocati attraverso il ‘manifesto della morte firmato dal gerarca fascista. Tutti motivi sufficienti per determinare apprensione per l’ordine e la sicurezza pubblica che, incredibilmente, il sindaco del capoluogo di provincia sembra ignorare o dei quali non pare volersi fare carico nonostante le precise funzioni a lui attribuite dalla legge".