Anpi, la piazza unisce ma le divergenze restano

Il sindaco Vivarelli Colonna, o meglio la sua presenza alla manifestazione per il 25 aprile, è riuscito nell’intento di dividere l’Anpi. L’associazione partigiana si è divisa tra chi non voleva che fosse presente (la sezione di Grosseto "Elvio Palazzoli") e chi invece ne ha sostenuto la presenza (il presidente provinciale Luciano Calì) in quanto massimo rappresentante istituzionale del Comune di Grosseto. "Noi non eravamo d’accordo sulla presenza di Vivarelli Colonna e continuiamo a non esserlo – esordisce Gisella Ginanneschi, vicepresidente della sezione ‘Palazzoli’ –. Non abbiamo avuto il tempo di chiarirci con il presidente Calì, ma abbiano da subito manifestato la nostra perplessità. Noi ci siamo girati, pacificamente, poi la piazza ha fatto il resto. Dedicare una via ad Almirante a Grosseto, in Maremma, dove è ancora aperta la ferita per le tante persone uccise dal Fascismo, è una cosa inaccettabile. E su via Almirante il sindaco, anche in questa occasione, non ha dato alcun segnale di ripensamento. Certo nell’Anpi ci sono divergenze che risolveremo al nostro interno". Dal presidente Luciano Calì, durante la cerimonia di commemorazione, sono giunte parole di netta condanna nei confronti del fascismo. "Oggi più che mai – ha detto – condanniamo il fascismo, che si è reso responsabile anche in Maremma di crimini che non cadranno mai in prescrizione. Ci sono assurdi tentativi di parificazione tra chi si trovava dalla parte sbagliata e chi ha combattuto per la democrazia. Non si devono trovare spazi pubblici nella nostra provincia per ricordare chi combatté dalla parte sbagliata".