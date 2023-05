Anpi, Agende Rosse e Working Class Hero ricordano Capaci

Nel trentunesimo anniversario della strage di Capaci, oggi a Grosseto, alle 18, di fronte al monumento dedicato alle vittime innocenti e ai servitori dello stato all’incrocio tra via Repubblica Dominicana e via Marocco, si terrà l’evento di commemorazione delle vittime dell’attentato: il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ad organizzare la cerimonia, che prevede etture e l’osservazione di un minuto di silenzio, il Gruppo "Peppino Impastato" delle Agende Rosse di Grosseto insieme con la Sezione "Carla Nespolo" dell’ANPI e l’organizzazione di volontariato Working Class Hero OdV. Dopo più di 30 anni da quel 23 maggio 1992, le associazioni promotrici dell’iniziativa sottolineano: "La necessità di continuare a rinsaldare la lotta alle mafie e alla criminalità organizzata. Un impegno che Giovanni Falcone, mettendo a frutto le sue capacità professionali e la profonda comprensione del contesto mafioso, riuscì a tradurre insieme a Paolo Borsellino ed al pool antimafia di Palermo in un colpo devastante ai mafiosi".