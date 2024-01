Anp, rinnovo dei quadri. Rosini resta presidente

La dirigente scolastica Barbara Rosini (nella foto) confermata all’unanimità presidente territoriale dell’Anp. E’ questo l’esito delle elezioni per il rinnovo dei quadri in vista del congresso nazionale che si svolgerà a Roma ad aprile e l’assemblea locale ha eletto poi Annalisa Manzo quale referente delle Alte professionalità docenti. L’Anp è stata costituita a Roma nel 1987 ed è l’organizzazione sindacale maggioritaria dei dirigenti e delle istituzioni scolastiche, dal 2002 accoglie anche le Alte professionalità docenti e dal 2014, inoltre, l’adesione è aperta a tutte le categorie dei dirigenti pubblici.

"L’associazione – dice Barbara Rosini – offre attività formative dirette a dirigenti e docenti gestite da Dirscuola, cooperativa formata da soci dell’Anp, accreditata Miur che in questo momento sta concentrando l’offerta formativa per chi voglia cimentarsi con i concorsi a dirigente scolastico e docente banditi dal ministero. L’Anp, inoltre, attraverso le sedi locali organizzata corsi di formazione".

L’Anp regionale ha organizzato a Firenze per il 16 e 17 febbraio nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio il convegno "Ancora oggi, dopo mezzo secolo... La riforma im/possibile dei decreti delegati del 1974" e per partecipare è necessario iscriversi entro le 12 del 6 febbraio al link https://forms.gle/7iueythhSHvMfURS6