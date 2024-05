Anniversario della Repubblica italiana. Celebrazioni in piazza e onorificenze

Cerimonia in piazza Rosselli domenica per il 78° anniversario della Repubblica Italiana con un evento al quale è inviata tutta la popolazione. Alle 10.30 avrà luogo l’alzabandiera, con schieramento del reparto interforze, nel corso della quale sarà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Alle 11.10 seguirà la deposizione di una corona al monumento ai Caduti nel Parco della Rimembranza e alle 11.30 sempre in Piazza Fratelli Rosselli, si terrà la consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Capo dello Stato a coloro che si sono distinti per aver acquisito benemerenze in attività svolte a fini sociali e umanitari o per i lodevoli servizi svolti nelle carriere civili e militari. I dodici insigniti saranno Renato Amorosi (vicepresidente regionale dell’Anap), Domenico Diani (Sottufficiale in servizio al Cemivet), Diego Fadda (Sottufficiale dei Carabinieri in servizio nella Compagnia di Orbetello), Alessandro Maria Lecci (avvocato, promotore di iniziative rivolte ai giovani che intendono avvicinarsi alle Forze Armate), Mario Marchisio (Ufficiale dell’Esercito, già comandante del Cemivet), Ivano Moretti (Funzionario del Ministero dell’Interno in quiescenza), Giacinto Rosario Sicali (Sottufficiale dell’Aeronautica Militare in quiescenza), Renzo Verdi (presidente dell’Associazione per lo sviluppo economico dell’Amiata. Già sindaco di Santa Fiora), Cesare Antuofermo (Ufficiale della Guardia di finanza, Alessandro Cellini (funzionario civile del Ministero della Difesa al Cemivet), Lorella Ronconi (referente dello Sportello Infohandicap all’Urp del Comune di Grosseto), Pietro Scarpino (funzionario del Ministero dell’Interno in servizio nella Prefettura di Grosseto).