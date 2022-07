Argentario, Anna Claudia ancora dispersa: arriva il robot per le ricerche subacquee

Articolo : Donna dispersa in mare. "Il corpo non dovrebbe essere lontano"

Articolo : Incidente in mare all'Argentario, anche robot subacquei per cercare la donna dispersa

Grosseto, 28 luglio 2022 - Continuano le ricerche di Anna Claudia Cartoni, la donna di 60 anni dispersa in mare da sabato scorso a seguito della collisione tra un motoscafo e una barca a vela al largo dell'Argentario (Grosseto). Stamani la guardia costiera, come si vede dal video, è andata sul punto dell’impatto e, col Rov, il robot subacqueo utilizzato anche per la ricerca dei dispersi della tragedia della Costa Concordia, è scesa fino a cento metri sott’acqua. Nulla da fare, purtroppo. Il corpo ancora non si trova.

Le aree in cui da quasi una settimana si stanno concentrando le ricerche sono il frutto di accurati studi di venti e correnti presenti in zona che, con scrupolo, i militari stanno costantemente monitorando nella loro evoluzione. E' stato emesso anche uno specifico avviso ai naviganti affinché tutte le navi in transito prestino la massima attenzione, concorrendo al rinvenimento della dispersa.