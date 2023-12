Animazione nelle piazze cittadine. Oggi gli animali del Country e il gufo reale

Le piazze cittadine tornano ad animarsi con gli ultimi appuntamenti della rassegna "Natale in piazza", l’evento promosso dall’assessorato al Turismo e al Sociale del Comune di Grosseto, con l’Associazione Engea volontari a cavallo unità operativa Country Paradise.

Gli eventi, a ingresso gratuito, prenderanno il via alle 15.30 e si concluderanno intorno alle 19. Oggi in piazza San Francesco tornano gli animali del Country e il gufo reale Orus con la falconiera Daniela Serravalle, il trucco bimbi, la balloon art con il team "Cuoricina eventi", il torneo di scacchi all’aperto e i Condor con le loro proposte dedicate allo sport.

Mercoledì 27 sarà la volta di piazza Cosimini con i canti natalizi dell’associazione Cromatica, la partecipazione della scuola comunale musicale Pamiero Giannetti e la sfilata di moda organizzata da Nouvelle Estetique.

Per la chiusura della rassegna, in programma venerdì 29 in piazza Galeazzi, ci sarà il famoso Mago Pablo con il suo spettacolo di illusionismo by "Cuoricina eventi", la scuola di circo Mantica e il gufo reale Orus con la falconiera Daniela Serravalle. Come per gli altri appuntamenti, ci sarà sempre lo stand delle Polisportive giovanili salesiane con il progetto "Insieme si può" per la raccolta dei giocattoli da donare ai bambini meno fortunati.