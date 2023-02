Angelica Achilli Un passione che parte dalla sua famiglia

La reginetta del rione Cassarello per il carnevale che è appena iniziato si chiama Angelica Achilli, 21 anni, studia psicologia con un’università online e nella stagione estiva lavora in un’agenzia immobiliare a Punta Ala. Ha fatto vela per molti anni ma poi ha dovuto smettere e adesso è una grande appassionata di hockey su pista. Angelica è nel rione da quando è piccola quest’anno le è stata offerta la possibilità di fare la reginetta e ha accettato con entusiasmo. Prima di lei anche sua nonna è stata parte integrante del rione Cassarello visto che si è occupata a lungo del reparto di sartoria mentre il nonno è stato uno dei primi carristi negli anni ‘80. Una famiglia dunque, quella di Angelica Achilli, che ha fatto molto per il carnevale e la sua presenza sul carro dimostra che la tradizione prosegue. "Una delle mie passioni è la vela - ha detto Angelica - Ho praticato per tanti anni questa disciplina poi ho smesso, purtroppo. Quest’anno mi è stata offerta la possibilità di fare la reginetta e per me è stato un onore ricevere questa proposta e ho accettato con entusiasmo. Oltre che lo sport, Angelica è anche una volontaria della Croce Rossa di Follonica. "Questa esperienza la voglio vivere con serenità - ha detto - Voglio soprattutto divertirmi e rappresentare al meglio il rione Cassarello. Per quanto riguarda il volontariato è bello poter far qualcosa per gli altri. Credo che possa essere una cosa qualificante".