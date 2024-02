"Angeli e demoni dell’Inferno". Ne parla Moscato

Si intitola "Angeli e demoni dell’inferno" la conferenza del professor Giacomo Moscato che si terrà lunedì alle 17, nell’aula magna del polo Universitario grossetano. Caronte, Minosse, Pluto, Flegiàs, i Malebranche, ma anche le creature divine negligenti, il messo celeste sono alcuni dei demoni e degli angeli che Dante dissemina lungo il cammino dell’Inferno, Questo reading - storytelling ne racconta le sembianze e il fascino, facendone immaginare le movenze e i più curiosi aspetti caratteriali; il tutto fino a giungere sul fondo dell’imbuto infernale dove troneggia un Lucifero (neanche a dirsi) al contempo angelo e demone. L’artista Loreno Martellini esporrà alcune sue opere sul tema. L’evento è organizzato dalla società Dante Alighieri e promosso in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano. Inoltre l’incontro "Il Brigantaggio in Maremma fra ’800 e ’900" è stato rinviato per improrogabili impegni scolastici di Roberto Mugnai, ma sarà recuperato lunedì 11 marzo.