Andare a lezione di emozioni con il Consultorio "La Famiglia"

Venerdì il consultorio ‘La Famiglia’ onlus darà il via al progetto "Le mie emozioni, che ne faccio?". Si tratta di tre incontri aperti a tutti coloro che hanno interesse a migliorare la relazione con se stessi e con gli altri. Questo progetto aiuta i partecipanti ad avere una migliore conoscenza di sé. Attraverso il confronto con gli altri, si comprende che la molteplicità e la ambivalenza delle emozioni, fanno parte del vissuto di ogni essere umano, riconoscersi nel vissuto dell’altro, facilitando empatia, solidarietà e condivisione. Riconoscersi il permesso di essere se stessi, provare e esprimere sentimenti e accogliere l’emotività dell’altro senza giudizio. La consapevolezza delle proprie emozioni è inoltre elemento essenziale di una comunicazione assertiva. Possono partecipare persone maggiorenni, di entrambi i sessi, interessate ad approfondire la conoscenza di se stessi tramite lavoro di gruppo, con esercizi esperienziali e libera condivisione del vissuto. La maggiore età permette di avere esperienze di vita confrontabili e paragonabili. Gli incontri saranno a cadenza settimanale: venerdì, venerdì 10 e venerdì 17, dalle 15.30 alle 18.30. Le due consulenti di riferimento sono Monica Cimbali e Maria Antonia Sartori. Gli incontri avverranno sede dell’associazione, in via Pisacane 18. Ci sarà, inoltre, un test di gradimento e valutazione anonima e condivisione finale libera, in chiusura dell’ultimo incontro.