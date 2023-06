"AncorAccesa", ci siamo Oggi il primo evento

Un cartellone ricco di eventi, quello sul Lago dell’Accesa per l’estate del 2023 organizzato dalla Cooperativa Melograno con il suo MeloSgrano Tuscan Street Food che ogni giorno della stagione sarà presente sul lago dell’Accesa con panini realizzati esclusivamente con prodotti a Km 0, taglieri realizzati con prodotti del territorio, vini di aziende selezionate. Il Lago dell’Accesa, come vuole la leggenda, porta dentro di sé la voce del passato, l’eco di una storia lontana. Ispirandosi e seguendo gli ideali e le proposte della Carta dell’Accesa. Questo progetto si pone come obiettivo massimo la partecipazione diretta e il coinvolgimento delle comunità locali, attraverso la riscoperta e la valorizzazione del proprio patrimonio sociale, artistico, naturalistico e storico. Il primo evento inaugurale della stagione si terrà oggi con la festa del solstizio: dalle 17 caccia al tesoro della biodiversità con Giacomo Radi e laboratorio formativo per bambini con Zora Keller. Poi degustazione di vini dell’azienda La Cura.