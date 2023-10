Ancora un superyacht. Alla Pilarella attracca il bellissimo "Nana II"

Si chiama "Nana II", è lungo 45 metri ed è il superyacht che ha fatto tappa al molo storico della Pilarella di Porto Santo Stefano. "Nana II" è una nave da diporto costruita con scafo e sovrastruttura in alluminio e ponti in teak, è alimentata da 3 motori diesel da 2.600 cavalli, naviga comodamente a 11 nodi, raggiunge una velocità massima di 26 nodi con un’autonomia fino a 3.000 miglia nautiche. Può ospitare fino a 10 persone in 5 suite e 7 membri d’equipaggio.