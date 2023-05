Ancora temporali Molte strade allagate

Ieri il maltempo ha colpito principalmente il comune di Scarlino e ad avere la peggio la zona del Puntone. Qui la pioggia si è fatta sentire violentemente, in poco tempo ne è caduta molta compromettendo la viabilità locale e provocando allagamenti. ricoperte di acqua alcune strade secondarie, anche in prossimità di zone residenziali. Sono intervenute due squadre Vab di Follonica. I soccorritori, aiutati dai mezzi di soccorso, hanno tolto i detriti che la pioggia aveva portato sulla carreggiata. Nel tardo pomeriggio la pioggia è diminuita consentendo ai soccorritori di lavorare con meno difficoltà. In serata la situazione è andata verso un graduale miglioramento, ma ci sono volute alcune ore per completare le operazioni di ripristino. Ormai da giorni l’intera provincia è ostaggio di temporali di forte intensità che provocano esondazioni di torrenti, allagamenti di strade, mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti.