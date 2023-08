Ancora "Grey Cat"

Oggi alla Rocca degli Alberti di Monterotondo Marittimo, continua il ricco programma di Grey Cat Festival 2023 con un progetto in duo in cui i paesaggi musicali del pianista e fisarmonicista sardo Antonello Salis e del cantante, strumentista e compositore originario della Corsica Jérôme Casalonga, si uniscono in un repertorio di improvvisazioni creative, pezzi di loro composizione e interpretazioni originali di canzoni tradizionali corse. La metafora di una creazione sempre rinnovata percorrendo con passo sicuro i sentieri di una musica sconosciuta che diventa comune. L’album "Isókhronos" è stato registrato e mixato all’Auditorium di Pigna.