"Anche il Comitato di partecipazione impegnato nel Camper della salute"

Il Comitato di partecipazione, nato nel 2018, è un organismo istituzionale senza alcun budget, composto attualmente da dodici associazioni di volontariato che si impegnano nella promozione della salute e del benessere dei cittadini riportando al Coeso-Società della Salute i bisogni e le istanze provenienti dai diversi territori della nostra provincia. Per più di un anno il Comitato ha lavorato su due linee di intervento: l’analisi dei bisogni di un territorio vasto, poco abitato e carente anche di servizi generali, e le situazioni di fragilità dei suoi abitanti. Dalla grande collaborazione tra il Comitato di partecipazione ed il Coeso, sono nati due obiettivi importanti: il progetto sperimentale "Camper della salute", e la formazione di mediatori "neuroculturali", figure professionali esperte nell’alleviare i disagi relazionali e comunicativi di persone in difficoltà nell’accostarsi ai servizi sanitari. Il Comitato si augura che le fasi di monitoraggio e valutazione del progetto possano portare ad un consolidamento dei percorsi progettati, nell’ottica di una migliore fruizione dei servizi socio-sanitari sul territorio e del benessere collettivo. Le prime uscite del camper ci sono già state e il Comitato di partecipazione spera che "questo progetto sperimentalepossa davvero diventare un servizio stabile per quelle comunità della nostra provincia che più risentono della desertificazione dei servizi essenziali".