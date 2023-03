Anap, la festa per i 20 anni e convegno

L’appuntamento è fissato per la giornata di oggi: alle 10.30 nella sede di Confartigianato Imprese Grosseto, in via Monte Rosa 26, si terrà il convegno dal titolo "La prevenzione delle patologie osteoarticolari e il mantenimento dello stato di benessere", organizzato in occasione della 20° festa del pensionato Anap di Confartigianato Imprese Grosseto. Il convegno, che è aperto anche alla partecipazione esterna, sarà curato dal dottor Maurizio Carresi, osteopata e fisioterapista. Seguirà il pranzo sociale al ristorante della sala Eden Bastione Garibaldi sulle Mura Medicee di Grosseto. Aprirà l’evento Mauro Ciani segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto che introdurrà la giornata; seguiranno gli interventi di Renato Amorosi, presidente Anap provinciale; Giovanni Lamioni presidente di Confartigianato Imprese Grosseto; Fabio Menicacci, segretario generale nazionale Anap; Angiolo Galletti, presidente Anap Regionale Toscana. Saranno presenti inoltre Guido Celaschi, presidente Nazionale Anap e i rappresentanti del direttivo Anap regionale di Arezzo, Pisa, Pistoia e Siena. L’Anap, l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati, costituita all’interno della Confartigianato quale libera organizzazione di categoria, senza finalità di lucro si propone di rappresentare, tutelare e difendere gli anziani ed i pensionati. Obiettivo principale è garantire a tutti i cittadini anziani pensionati, senza limitazioni di sesso, età, etnia, e condizione sociale, lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, sia a livello individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali nonché materiali sia a livello nazionale che sul piano internazionale i valori della giustizia e della solidarietà ispirano l’azione dell’Anap.