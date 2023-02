"Amuka" e "Una conditio sine qua non" vincono l’edizione zero di AgriDoc

Cala il sipario sull’edizione zero di AgriDoc, la rassegna cinematografica interamente dedicata alle pellicole che raccontano storie di agricoltura promossa e organizzata da Legambiente nell’ambito del Clorofilla Film Festival, la storica kermesse green di rilievo nazionale diretta da Simonetta Grechi che ogni estate trova casa negli spazi di Festambiente). Ad essersi aggiudicati il titolo di migliori pellicole in concorso sono stati i docufilm "Amuka" di Antonio Spanò e "Una conditio sine qua non" di Walter Bencini. Il compito di scegliere le pellicole è toccato ad una giuria d’eccezione composta da: Marino Midena, direttore Green Movie Film Fest; Luisella Meozzi, giornalista e componente di Ccibo e Le vie dell’orto; Amos Unfer, agricoltore e componente di Ccibo; Giovanni Damiani, comitato organizzatore Agrifilm Festival, festival di cinema nato a Orbetello e da cui AgriDOC prende ispirazione; Alfredo Tamburino, agronomo e componente di Legambiente Sicilia. Un’iniziativa accolta con entusiasmo anche dalle istituzioni locali che hanno partecipato all’evento che si è tenuto nell’aula magna della Fondazione Polo Universitario alla presenza di Francesco Limatola, presidente della provincia , Fausto Turbanti, presidente del Consiglio comunale di Grosseto, e di Gabriella Papponi Morelli, presidente della Fondazione Polo Universitario. Presenti anche i registi Francesco De Augustinis e Alessandro Quadretti. Nell’ambito dell’iniziativa, spazio anche ai libri. Tra una proiezione e l’altra, sono stati presentati "Agroecologia circolare - Dal campo alla tavola", il testo curato da Angelo Gentili e Giorgio Zampetti e "Maledetta zappa"di Filippo Baracchi e Cecilia Irene Massaggia.