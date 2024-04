"Amo l’Italia in Tour" per tre giorni. Weekend con i migliori food truck

La "Primavera castiglionese" porta a Castiglione "Amo l’Italia in Tour".

Da oggi a domenica piazza Orto del Lilli accoglierà i migliori food truck provenienti da tutta Italia, per far conoscere e degustare prodotti tipici e specialità enogastronomiche del nostro Paese, coinvolgendo anche associazioni ed operatori del territorio.

Ma non solo, perché saranno tante le attività per divertire i visitatori, dal mercatino dell’artigianato all’animazione per bambini, e poi tanta musica e spettacoli.

"Abbiamo accolto con entusiasmo questa iniziativa proposta dall’associazione culturale Gusto Italia – dice la sindaca Elena Nappi (nella foto) –, che ci offre l’opportunità di promuovere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche italiane ma anche i prodotti tipici del nostro territorio e le tradizioni locali".

"Il nostro obiettivo – aggiunge Romina Zanoni presidente di Gusto Italia – è quello di valorizzare e promuovere le tradizioni di un territorio attraverso il buon cibo. Portiamo a Castiglione il meglio delle specialità gastronomiche italiane, per offrire ai visitatori un’esperienza unica. Ci sarà anche un truck gluten free per dare veramente a tutti l’opportunità di assaggiare e degustare tante prelibatezze della nostra cucina".

Per tre giorni, quindi, a Castiglione si potrà scoprire il buono del Made in Italy. I food truck saranno aperti con orario continuato dalle 11 alle 23. Per tutti i giorni della manifestazione ci sarà anche un’area giochi gonfiabili; oggi dalle 21 serata in musica con Energy Vee Jay; domani spettacolo di tango argentino, dalle 21, con Tania e Luigi della scuola di ballo "Bluemoon" di Grosseto.