Amministrative, si va verso una corsa a tre

Sono ancora diversi i nodi da sciogliere prima di arrivare alle liste definitive che correranno alle prossime amministrative per il Comune di Monte Argentario. Uno di questi è stato sciolto lo scorso fine settimana, con il circolo di Fratelli d’Italia che ha presentato ufficialmente il suo appoggio ad Arturo Cerulli. Una scelta arrivata dopo molte riunioni e anche qualche appello di unione del centrodestra che, però, non è stato accolto da tutte le parti. Priscilla Schiano e Arturo Cerulli sono rimasti divisi e, stando alle indiscrezioni che arrivano dagli ambienti politici del territorio, pare che nelle prossime ore arriveranno anche le contromosse degli altri partiti che rappresentano il centrodestra. L’ufficialità è ancora attesa ma, da quanto si apprende, Forza Italia, Lega, Popolari, Udc e Azione Italia Viva appoggeranno Priscilla Schiano. È prevista un’ultima riunione, mentre si attende un comunicato ufficiale a breve termine. Lei, in fin dei conti, ha sempre ribadito di andare dritta per la sua strada, decidendo di non fare un passo indietro verso una coalizione con Arturo Cerulli o con un candidato esterno. Lega e Forza Italia ancora insieme come già annunciato per Magliano con Diego Cinelli e Gavorrano con Andrea Maule, ma separati da FdI come invece avviene a livello nazionale.

Da definire ufficialmente rimane anche la posizione del partito più atteso del centrosinistra, ovvero il Pd. Per quanto riguarda la lista di Roberto Cerulli, smentita una voce che circolava nei giorni scorsi che interessavano il sindaco Francesco Borghini e che lo volevano di nuovo in corsa per un posto almeno da consigliere comunale. È lo stesso Borghini a smentire categoricamente, ribadendo che al termine del suo mandato si ritirerà dalla vita politica.

Così come a smentire tale possibilità è anche Roberto Cerulli, che conferma la sua volontà di trovare una "discontinuità con il passato e di creare una lista trasversale aperta a tutti".

Resta da sciogliere anche il nodo legato a Luigi Scotto, che ieri sera ha presentato il suo progetto "per risollevare le sorti dell’Argentario" – sarà possibile leggerlo su La Nazione di domani – e che sta ancora dialogando con Priscilla Schiano e Roberto Cerulli per chiudere il cerchio su una possibile alleanza.

"È però ufficiale che non andremo da soli, saremo l’ago della bilancia", ha detto Scotto sulla possibilità di una creazione di una quarta lista a nome Argentario: Il Progetto. Pare quindi che saranno tre le squadre che si contenderanno la poltrona fino alla fine.

Andrea Capitani