Amministrative, prime manovre. Tavolo e Massa Comune in azione

Dopo la pausa estiva riprendono gli incontri per un progetto politico alternativo all’attuale maggioranza. Chi ha rotto gli indugi è in primo luogo il Tavolo della Salute che da anni si batte in difesa dell’ospedale Sant’Andrea. "Basta con l’ipocrisia degli esponenti del Pd che dopo aver distrutto la sanità pubblica a favore dei privati, oggi scaricano colpe tutte loro e si riempiono la bocca invocando più finanziamenti – dice il nuovo movimento–. Basta con giochi gattopardeschi dove l’unico fine è quello di mantenere tutto come sempre, magari in cambio di qualche posticino qua e là. La nostra sanità in generale, e il nostro ospedale in particolare, sono al primo posto del nostro programma". Ed un accordo in questo senso è già in atto con la lista civica "Massa Comune", aperto in primo luogo alla partecipazione attiva dei cittadini a quel processo di cambiamento che impone scelte mirate su molti altri settori che riguardano lo sviluppo economico, la scuola, la sicurezza, i lavori pubblici e l’arredo urbano, i trasporti e molti altri temi sui quali si è assistito in questi anni ad un immobilismo sul quale l’amministrazione ha sempre risposto scaricando responsabilità ad altri. "C’è bisogno di un cambiamento nella gestione monocratica del Pd – dicono – c’è bisogno di far riesplodere quella passione alla vita pubblica che elezione dopo elezione ha provocato sfiducia perché ha dato la visione di una politica lontana dai problemi dei cittadini e del territorio. Confronti aperti ce ne saranno per recuperare quell’astensionismo che sta dilagando anche a livello locale e che metta il cittadino, le esigenze del territorio e lo sviluppo di Massa al centro di un dibattito politico che non cerchi soltanto sistemazioni e poltrone ma che sia proiettato verso una cultura della gestione della cosa pubblica che risolva i problemi e sia a disposizione della popolazione". "Un confronto aperto al contributo di tutti – conclude il movimento – che superi gli interessi di parte e non sia l’ennesima prova di forza tra schieramenti, per decretare la vittoria dell’una o dell’altra parte solo per avere conquistato un ente ma per dare prospettive e futuro alla realtà massetana e alle nuove generazioni".