Amministrare la Nazione Cassese indica la strada

Sarà Sabino Cassese, oggi, il protagonista della rassegna letteraria sotto i platani de La Parrina: in scena la presentazione del libro "Amministrare la Nazione-La crisi della burocrazia e i suoi rimedi". L’incontro avrà inizio alle 18, con il coordinamento di Franca Spinola.

La pubblica amministrazione è il più grande erogatore di servizi ed il maggiore datore di lavoro italiano: da essa dipendono circa tre milioni e trecentomila addetti: l’autore analizza i fattori di crisi dell’amministrazione pubblica e i possibili rimedi.

Sabino Cassese è professore alla School of Government della Luiss e alla Catòlica Global School of Law di Lisbona. E’ stato docente nelle università di Urbino, Napoli, Roma, alla Normale di Pisa, alla Law School della New York University e al Master of Public Affairs dell’Insitut d’études politiques di Parigi. E’ stato ministro della Funzione pubblica e giudice della Corte costituzionale. A dialogare con lui Giulio Napolitano, professore all’Università Roma Tre.

M.C.